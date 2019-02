De Mos en Krol slaan handen ineen en sluiten gang naar Tweede Kamer niet uit

,,Richard sluit het niet uit. Ik sluit het niet uit. Maar we gaan nu eerst kijken hoe deze samenwerking in de stad Den Haag uitpakt’’, aldus Krol over mogelijke landelijke ambities. ,,Ik sluit het niet uit. Integendeel. Maar we hebben nu nog geen afspraken gemaakt. Dat is nu niet ons plan.’’ Groep de Mos werd vorig jaar in Den Haag de grootste partij met acht zetels in de raad. 50Plus heeft er één in de stad. De klik is er gewoon, zei Richard de Mos die benadrukt dat Groep de Mos/Hart voor Den Haag in de eerste plaats nu een lokale partij blijft. ,,Hart voor Den Haag is een blijvertje in de lokale politiek’’, zei hij. De Mos benadrukte dat de partijkleuren geel en groen blijven; het zijn de kleuren van de stad. ,,De Scheveningse haringen bepalen onze richting. We blijven een Haagse partij.’’

Raakvlakken

Met de ouderenpartij zijn veel raakvlakken, zei hij. ,,We gaan samen van Den Haag een paradijs voor ouderen maken.’’ De twee partijen willen zich in de gemeenteraad samen sterk maken voor veiligheid en eenzaamheid aanpakken. Ook willen ze leeftijdsdiscriminatie bij het vinden van een baan bestrijden.



Moties met een belang voor ouderen worden voortaan door de partijen samen opgesteld. Ook het stemgedrag in de raad wordt afgestemd. De fracties blijven nog wel onafhankelijk. ,,Het is een samenwerking. We zien 50Plus als een bondgenoot’’, aldus De Mos. Toch belet het De Mos niet om oudere Hagenaars het advies om bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten te kiezen voor 50Plus mee te geven.



Krol ziet dat dankzij de samenwerking nu korte lijnen tussen de gemeenteraad van Den Haag en de Tweede Kamer (waar Krol zit) zijn. Als er dingen zijn die in de de stad Den Haag spelen, kan Groep de Mos snel schakelen met Krol. ,,Nu we samenwerken is het vanzelfsprekend dat je daar dan welwillender naar kijkt’’, aldus Krol.



Richard de Mos en Henk Krol gaan ver terug, zei Krol. De twee kennen elkaar uit de tijd dat Richard de Mos als Kamerlid voor de PVV zelf in het parlement rondliep. ,,Dan kom je elkaar vaak tegen. Dan sta je weleens samen een bitterballetje weg te peuzelen. En van het een komt het ander. We denken over veel dingen hetzelfde. En dat is de beste basis om samen te werken.’



