De Mos: ‘Goede hoop dat Volvo Ocean Race in 2022 weer naar Den Haag komt’

Groep De Mos ging vorige maand naar Spanje om in te zetten op een langdurige relatie met de organisatoren van de race. De politieke partij is in gesprek over Den Haag als toneel voor zogenaamde stopovers en nog een keer als grote finish in de toekomst. ,,Een tussenstop duurt zo’n tien tot twaalf dagen en is zeer aantrekkelijk voor de lokale economie, maar ook een finish behoort tot de mogelijkheden voor de toekomst”, laat een woordvoerder van de wethouder weten.