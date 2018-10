De Mos: 'Gruwelijk tekort bedrijfsruimte in Den Haag'

De Mos wil daarmee teleurstellingen voorkomen onder ondernemers die aan de slag willen in de stad. Hij komt dit najaar met een plan van aanpak. Den Haag groeit snel. ,,Daarom worden in rap tempo woningen gebouwd. We moeten er alleen voor zorgen dat de groei van het aantal banen meeloopt met het aantal inwoners. Dat gebeurt nu nog niet. Daarom is er nu een chronisch tekort aan bedrijfsruimte. We moeten slagen gaan maken'', zei de wethouder. Het probleem speelt volgens de gemeente niet alleen in het centrum van Den Haag, maar leeft stadsbreed. De Mos reageerde ook op de sloop van bedrijfsverzamelgebouw De Kazerne in Moerwijk. De voormalige brandweerkazerne huisvest al jaren tijdelijk bedrijfjes. Nu sloop in zicht komt, blijkt voor een aantal succesvolle bedrijven geen alternatieve plek beschikbaar te zijn. De ondernemers liggen er wakker van, zei Abdel Elouadi van ELD Auto's en Arif Yeniavci van Garage de Haan.

Goede boterham

Ze verdienen nu een goede boterham, die ze opgebouwd hebben vanuit De Kazerne. ,,Waar vinden wij nieuwe plek?'' vraagt Elouadi. ,,Ik kan mijn auto's niet langs de weg verkopen. Moet ik mijn bedrijf dan maar stoppen?'' Ook de sportschool van Amed La Haye vreest voor zijn voortbestaan vanwege de verhuizing. ,,Waar moeten we naartoe?'', zegt hij.



De Mos beloofde binnenkort met de ondernemers in gesprek te gaan om met hen te zoeken naar een andere plek. Ook is toegezegd dat de ondernemers langer kunnen blijven, om te zoeken naar een oplossing. Bovendien gaat De Kazerne later op slot: pas in het najaar van 2019 in plaats van in juni van dat jaar.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!