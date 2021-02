De Mos heeft al zijn kaarten op tafel gelegd: ‘Het risico van het boek is dat het OM ermee aan de haal gaat’

Mijn verhaalMet een vuistdik boek heeft Richard de Mos zijn frustraties van zich afgeschreven. Na een week van publicaties over Mijn Verhaal blijft het de vraag of het wel verstandig is om zo mededeelzaam te zijn over de zware verdenkingen van corruptie en omkoping. ,,Hij heeft nu al zijn kaarten op tafel gelegd.’’