De Mos herstelt gemeentelijk foutje: peperbus keert terug

De Mos zegt dat er simpelweg fouten zijn gemaakt bij het verwijderen van het antieke object. ,,Dat moet je onder ogen zien. Het is niet goed gegaan. De mensen waren terecht boos'', aldus de wethouder. Het is een misser die hij daarom wil rechtzetten. ,,De peperbus komt terug, en wel zo snel mogelijk.''

Met een takel werd de markante zuil, met daarop posters voor festivals en evenementen, begin mei van z'n plek getild en in een vrachtwagen geladen. Op de Binckhorst werd het gemeentelijke monument vervolgens gedemonteerd en in stukken opgeslagen. Dit in afwachting van de nieuwe bestemming in de buurt van de Energiecentrale.

De zuil moest weg van het Tournooiveld om plaats te maken voor een mupi. Dat is een digitale reclamezuil van de Franse Firma JCDecaux met bewegend beeld.

Quote De mensen waren terecht boos, het is gewoon fout gegaan Richard de Mos, Wethouder

Verwijten

Het leverde een storm aan kritieken en verwijten op. Want de peperbus, uit 1906, is een gemeentelijk monument en had daarom niet zomaar mogen worden weggehaald. ,,Door een misverstand is geen vergunning voor het wegtakelen aangevraagd, terwijl dat wel moest'', erkende de gemeente eerder.

Die wilde de misser aanvankelijk echter niet terugdraaien, maar wethouder Richard de Mos heeft gisteren de knoop doorgehakt. De peperbus keert wat hem betreft terug naar het Tournooiveld en zal daar dan permanent blijven.

Raadslid Peter Bos (HSP) vindt het een logisch besluit van De Mos.

,,Dit is de beste oplossing'', zegt hij. Bos had schriftelijk vragen aan het college gesteld over de gang van zaken. Hij noemde het illegaal verslepen van de monumentale zuil destijds krankzinnig.

Goed nieuws, zegt hij nu over de terugkeer van het oude reclameobject. ,,Als dit echt gaat gebeuren ben ik tevreden.''

De antieke zuil past volgens Bos in de historische omgeving, met dichtbij de Hofvijver en het Binnenhof. ,,Hij moet ergens staan en dan is dat de beste plek.''