De Mos hoopt dat coalitieonderhandeling faalt: Die partijen hebben keihard verloren bij de verkiezingen

Tijdens een ledenavond blikte De Mos gisteravond terug op wat hem afgelopen maand ‘is overkomen’, en ontvouwde hij zijn plannen voor na zijn terugkeer in de gemeenteraad. De partijleider zit nog steeds vol wrok dat de coalitiepartners de samenwerking opzegden, zonder ook maar te weten waar de inval om draait. ,,Dat weten Rachid en ik nog steeds niet.” Op vragen uit de zaal over of er een verband was tussen het tijdstip van de inval, twee dagen voor het snoeiharde OVV-rapport over de vreugdevuren, dat de val inluidde van burgemeester Krikke. De Mos: ,,Ik lees ook social media en allerlei complotten, maar ik weet echt niet of hogere machten dit hebben verordonneerd. We weten ook niet van welke kant deze beschuldigingen allemaal komen.”

Krakerspand

Voor hem staat als een paal boven water dat er met twee maten wordt gemeten. ,,Een lid van de Quote500 doneert 25.000 euro aan D66, daar hoor je niemand over. De VVD idem dito, hoor je niemand over. Maar als wij het doen, op z’n Amerikaans, dan is ineens Leiden in last. Terwijl wij elke sponsor op de bus hebben gezet. Vergeet niet: de landelijke partijen krijgen jaarlijks samen 17 miljoen euro. Alle lokale partijen bij elkaar nul.”

De Mos is monter, en praat over de achtbaan van de afgelopen weken in een woordenwaterval vol kwinkslagen en verkiezingsretoriek. ,,Mevrouw, u vraagt me naar dat kraakpand in Moerwijk, ik wil hier wel even opgemerkt hebben dat dit pand aan de krakers geschonken is door wethouder Wijsmuller, zelf oud-kraker. Over cliëntelisme gesproken…”