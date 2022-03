De Mos hoopt maandag verkenner aan te wijzen die Den Haag aan nieuwe coalitie moet helpen

Groep jongeren verstoort school­feest in Zoetermeer: handhavers uitgeschol­den, bedreigd en mishandeld

Een groep jongeren heeft een schoolfeest aan de Parkdreef in Zoetermeer flink verstoord. Eerst kwamen de jongeren zonder kaartje binnen, daarna bedreigden ze in de omgeving handhavers en scholden hen uit. Bij de aanhouding van één van hen is een handhaver flink gewond geraakt aan een knie. Vandaag werd bekend dat hij voor minimaal vijf weken het gips in moet.

22 maart