De Mos: 'Met stoomcursus snel aan de bak in Haagse horeca'

Om grote personeelstekorten in strandtenten en andere horeca in het centrum en in Scheveningen op te lossen, moeten mensen zonder baan een stoomcursus krijgen op kosten van de stad. Ze kunnen daarna snel aan de bak als ober of kok.

Groep De Mos wil het mogelijk maken en legt een plan op tafel bij de gemeenteraad. Volgens raadsleden Janice Roopram en Ralf Sluijs blijft het vacatures wemelen in de horeca en is het ondertussen door de mooie zomer ook nog eens topdrukte op Scheveningen.

Quote Er is een schreeu­wend en blijvend tekort aan bedienend personeel en koks Groep de Mos

,,Veel ondernemers hebben grote moeite om geschikt personeel te vinden. Er is vooral een schreeuwend en blijvend tekort aan bedienend personeel en koks. We stellen voor een snelcursus voor bedienend personeel te faciliteren. De Haagse horeca zit echt met zijn handen in het haar.’’

Groep De Mos merkt dat horeca-ondernemers personeel uit noodzaak elders in Nederland werven, maar ook werknemers uit het buitenland ‘invliegen’.

Den Haag moet meer Hagenaars gaan klaarstomen voor een horeca-baan, is het idee. Via een stoomcursus kunnen mensen versneld, in drie tot vier weken, hun Sociale Hygiëne diploma (SVH) halen. En daarna aan de bak.

Bijstand