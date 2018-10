De Mos: 'Multinational is geen vies woord en AmCham is waardevol'

,,Wij vinden het een zeer waardevolle sparringspartner waarmee we afgelopen jaren veertig bedrijven naar Den Haag hebben kunnen halen'', aldus De Mos zojuist in het stadhuis. Als voorbeeld noemde hij de beursgenoteerde internationale technische dienstverlener Jacobs die recent met haar Europees hoofdkwartier in het Beatrixkwartier in Den Haag is neergestreken. Mede te danken aan het netwerk van de American Chamber, stelt De Mos. ,,Goed voor 1100 keiharde banen. Wij zijn er content mee.''



GroenLinks en de PvdA pleitten afgelopen week voor opzegging van het lidmaatschap van The Hague Business Agency (THBA) bij de Amerikaanse organisatie. AmCham is in hun ogen niets meer dan een lobbyclub die volgens hen op een agressieve manier opkomt voor de belangen van slechts een handvol grote bedrijven, zoals Akzo Nobel en Heineken. Het mengt zich volgens hen ook actief in de Amerikaanse politiek.