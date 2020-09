De Mos over ruzie met liberalen: ‘Paranoïde? De VVD speelt vuil spel’

Flinke file A4 Rijswijk door ongeluk met meerdere voertuigen

25 september Het verkeer op de A4 in Rijswijk is ontregeld door een ongeval waar meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Het ongeluk gebeurde rond 15.00 uur bij Rijswijk-Plaspoelpolder. De weg in de richting van Rotterdam is nu dicht door een oliespoor, ontstaan door het ongeluk, op de weg.