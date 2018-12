De Mos praat met Rotterdam over Tour de France

WK darts Debutant Meeuwisse naar huis: ‘Kippenvel over heel mijn lichaam’

16:19 Yordi Meeuwisse heeft zijn debuut op het WK darts niet kunnen opluisteren met een overwinning. De Nederlander verloor in zijn eersterondepartij met 3-0 van de Ier William O’Connor. ,,Dit is wel even iets anders dan een vloertoernooi.‘’