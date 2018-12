De Mos praat met winkeliers over dwingende borden ‘hier niet fietsen’

De Mos reageert in de commissievergadering op D66 en de PvdA die hun grote ergernis hebben geuit over de in hun ogen misleidende borden die geplaatst zijn door de middenstanders. De ondernemers ergeren zich aan de fietsers in hun straat, want winkelend publiek en racende fietsers gaan volgens hen niet samen. Ze sommeren fietsers daarom af te stappen. Terwijl fietsen én lopen op het Noordeinde gewoon is toegestaan . De borden met teksten als ‘Fietsers niet toegestaan’ en ‘Winkels open, dan lopen’ leiden volgens de PvdA en D66 tot spanningen op straat ,,Mensen roepen naar elkaar: ‘U mag hier niet fietsen’”, aldus raadslid Janneke Holman (PvdA). ,,Dan wordt er teruggeroepen: ‘Ja, dat mag ik wel’.”

Misleidend

Holman noemt de borden misleidend, omdat ze juridisch geen enkele status hebben. ,,Het is een keiharde leugen dat fietsen er niet mag”, zegt ze. Ook Marieke van Doorn (D66) vindt de actie van de winkeliers onaanvaardbaar. ,,Deze vorm van eigenrichting kan niet.’’



VVD’er De Regts noemt de actie van de middenstanders ‘prima’. ,,Het is een vriendelijk verzoek af te stappen. Als we zo met elkaar kunnen omgaan, dan is dat goed.’’



Wethouder De Mos zegt geen rechtsmiddelen te hebben in de algemene plaatselijke verordening (APV) om de borden te verwijderen. Het betreft hier volgens hem reclame. ,,Het college gaat niet over reclameuitingen. Sanctioneren laat de APV niet toe.’’ Met de vriendelijke teksten heeft hij geen moeite, stelt hij. ,,Ik ga met de winkeliers in gesprek over de dwingende borden en zal duidelijk meegeven dat die niet wenselijk zijn.’’