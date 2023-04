De Mos terug op het pluche? ‘Stem van het volk dient gehoord te worden’

De Kwestie Verhuizen Haagse daklozen asociaal? ‘Het gaat hier wel om mensen!’

Was de gemeente Den Haag asociaal door de afgelopen jaren honderden daklozen te verhuizen naar steden en dorpen elders in het land? Die gemeenten wisten van niets. Of heeft Den Haag groot gelijk om zo hulpbehoevende stadsgenoten vooruit te helpen? 'Iedereen is vrij om ergens anders te gaan wonen.’