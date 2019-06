De Mos wil ‘nog niet dood gevonden worden’ in Noord-Drenthe

Richard de Mos werd door Den Haag FM geïnterviewd over de uitkomsten van het rapport over de Brede Welvaartsindicator 2019. Hierin liet hij blijken dat hij Den Haag en Noord-Drenthe ‘niet te vergelijken’ vindt.

In de uitzending Debatmeester van 22 juni op Den haag FM zegt De Mos: ,,Je zou natuurlijk niet dood gevonden willen worden in die uithoek. Ik denk dat iedereen blij is als je vergeleken wordt met Noord-Drenthe dat je in Den Haag woont.”

De Mos richt zijn pijlen ook op een ander geluid: ,,De Haagse economie trekt in de regio ook juist heel erg aan en er komen ontzettend veel banen bij.” Op de constatering dat de werkeloosheid in Den Haag wel een stuk hoger ligt dan in Drenthe antwoordt De Mos: ,,Er wonen hier natuurlijk ook wel wat meer mensen.”

Quote Al die rapporten zijn mooi hoor, maar als je ons wilt vergelij­ken met Noord-Dren­the zijn we volgens mij snel uitgespro­ken Richard de Mos op Den Haag FM

Breedste welvaart in Noord-Drenthe

Uit de Brede Welvaartsindicator 2019, die werd uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Rabobank, blijkt dat Noord-Drenthe opgeteld de beste plek is om te wonen in Nederland. Dit is omdat Noord-Drenthe het beste scoort op het gebied van welvaart. Bij het meten van de welvaart wordt onder meer gekeken naar baanzekerheid, onderwijs, huisvesting, milieu, welzijn en veiligheid.

Gedeputeerde Henk Brink nodigt De Mos uit om zelf eens een kijkje te komen nemen in Drenthe:

De opmerking van De Mos maakte veel reacties los op Twitter. De Mos benadrukte dat de opmerkingen die hij tijdens het interview maakte niet te serieus moeten worden opgevat. De Haagse wethouder heeft geen plannen om in Noord-Drenthe te verblijven, al vindt hij het wel het wel ‘een mooie plek om te fietsen en af en toe en je hoofd leeg te maken’.