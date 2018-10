De Mos wil sollicitatieplicht voor 60-plussers schrappen

Melding over aanhouding in zaak-Mona blijkt oud bericht

15:45 Door een misverstand hebben sommige lezers op hun mobiele telefoon een bericht ontvangen dat er vandaag een verdachte is opgepakt in de zaak van de vermiste Mona Baartmans (79) uit Delft. De politie meldde vanmiddag dat er een nieuwe arrestatie is verricht in de zaak. Dat bleek echter een oud bericht.