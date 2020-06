De Muziekbuurt heeft gewonnen: bus komt terug in Rijswijk

Marc Weterings van Rijswijk Belang heeft tranen in zijn ogen zegt hij. ,,We hebben er zo hard voor gevochten.” Volgens het gemeentebestuur is er vanalles besproken en onderzocht en zijn de laatste gesprekken met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag - die over het openbaar vervoer gaat - en vervoerder EBS vruchtbaar geweest. ,,Er is gezocht naar verschillende routes en naar alternatief vervoer en wat het kost.”