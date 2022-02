De nacht staat niet op in de binnenstad van Den Haag: Clubs blijven dicht na tien uur

Het is even voor tienen als twee vrienden betalen bij een bar in de Herenstraat in Den Haag. Ze kunnen niet wachten om weer ouderwets te stappen. Uit te gaan. Ze hoorden van wat zaken die open zouden gaan. Nu is het moment daar om te kijken of dat echt zo is. ,,Hopen doen we niet, maar gezellig zal het wel zijn", zegt een van het tweetal.