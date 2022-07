De Nederlandse kermiscultuur erkend als immaterieel erfgoed

De Nederlandse kermiscultuur wordt officieel erkend als cultureel Nederlands erfgoed. De eeuwenoude traditie die vrijwel elk groot dorp of stad in Nederland kent wordt opgenomen door het Inventaris Immaterieel Erfgoed. ,,150 jaar geleden kwamen mensen ook al naar de kermis voor de draaimolen. Het is oer-Nederlands volksvermaak en zou eigenlijk ook op de Unesco-lijst moeten staan.”

Verschillende ondernemers binnen de branche pleitten al jaren voor de beschermde culturele status. Enerzijds omdat het volksfeest al zo lang op dezelfde manier gevierd wordt, maar ook vanwege de kermisexploitanten. Het zijn vrijwel allemaal rondtrekkende familiebedrijven die de attracties en kraampjes beheren. De onderneming wordt traditiegetrouw overgedragen van ouder op kind.

Zo kan Haagse kermisexploitant Jan Vermolen met trots vertellen dat zijn zoon de negende generatie Vermolen is in de kermisbranche. ,,En mijn kleindochter heeft geen speen, maar liever een omroepmicrofoon. We worden ermee opgegroeid en geven de liefde voor de kermis door aan volgende generaties.”

1871

Vermolen was één van de exploitanten die pleitte bij het Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. ,,Het is een stukje erkenning dat dit niet zomaar een evenement is, maar een stuk erfgoed van onze cultuur. En het betekent dat we de geschiedenis beter kunnen overbrengen aan onze kinderen.”

Het fenomeen kermis bestaat al bijna duizend jaar in Nederland. In de middeleeuwen zag dat er geheel anders uit. ,,Toen stond er op het dorpsplein een tandarts en een kwakzalver met het nieuwste middel tegen een kwaal. Later is dat het familiefeest geworden wat het nog altijd is”, legt Vermolen uit.

De Haagse oliebollenbakker kan zijn kermisfamilie traceren tot zijn voorouder Johannes Vermolen. ,,Die trouwde in 1871 met een kermismeisje en begon met een schiettent. Later kwamen daar een zweefmolen en carrousel bij. Attracties en kraampjes waar het publiek nog steeds van geniet.”

