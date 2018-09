De nicotinekauwgom heb ik nog jarenlang uitgedeeld aan kinderen

Ik ben zelf ex-verslaafde. Acht jaar geleden gestopt. Niet voor, maar ín het ziekenhuis. Ik verscheen als eerste op de intensive care waar een goede vriend net was binnengebracht. Hij had een sms gestuurd: ‘In ambulance naar LUMC, heb hartaanva’. Die laatste letter kon ik zelf wel invullen. De aanblik van je beste vriend aan slangen, apparaten en monitors is al ellendig, het gesprek met de arts nog veel meer. ‘Hij rookt?’ Ik knikte. ‘Hoeveel per dag?’ ‘Net zoveel als ik. Nog geen pakje per dag’, loog ik. In werkelijkheid zaten we beiden ver over die limiet. Het antwoord van de arts was de wake-upcall die ik blijkbaar nodig had. Hij gooide zijn handen in de lucht, keek mij toen doordringend aan en zei: ‘Wat verwachten jullie dan nog van míj?’