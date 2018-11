De nieuwe trams gaan niet ten koste van bomen of parkeergelegenheid

De Haagse keuze voor nieuwe en bredere trams op de oude stadslijnen 6, 12 en 16 zal niet ten koste gaan van extra bomen of extra parkeerplaatsen in de stad. Dat belooft verkeerswethouder Robert van Asten (D66).

De vervanging van de laatste zestig rood-beige GTL-trams in Den Haag gaat nog zeker een jaar of vijf duren, maar het stadsbestuur kiest nu al voor de nieuwere, brede en gelijkvloerse voertuigen. Op de lijnen 6, 12 en 16 wil verkeerswethouder Robert van Asten straks trams laten rijden, die 35 meter lang zijn en 2,65 meter breed.

Vooral de breedte van de nieuwe trams is onderwerp van discussie geweest. Tegenstanders vrezen dat de brede trams te veel ruimte innemen en dat hun komst daardoor ten koste zal gaan van bomen of parkeerplekken. Ook zouden de kosten veel hoger uitvallen.

Volgens wethouder Van Asten valt dat alleszins mee. ,,Er sneuvelen niet meer bomen of parkeerplekken door de keuze voor brede trams boven smalle trams. Dat hebben we onderzocht.’’

Rolstoelers

Ook die extra kosten vallen best mee. Het vervangen van spoor ten behoeve van de nieuwe, brede trams en het tegelijkertijd rolstoeltoegankelijk maken van de haltes op de lijnen 6, 12 en 16 gaat in totaal naar schatting 70,5 miljoen euro kosten. Bij een keuze voor smallere trams is dat drie miljoen goedkoper.

Dat komt omdat er voor de brede trams 780 meter extra spoor vervangen moet worden. Over ongeveer 270 meter in de Duivelandse­straat en over 120 meter in de Paul Krugerlaan moeten de rails verder uit elkaar gelegd worden dan wanneer er smallere trams zouden gaan rijden. In de Zoutmanstraat moet er 360 meter extra spoor vervangen worden.

Dat alles weeg niet op tegen de voordelen van de brede trams, benadrukt Van Asten. ,,Deze voertuigen geven rolstoelers meer manoeuvreerruimte. En we kunnen er eenvoudig gezegd meer reizigers mee vervoeren: tot vijftien procent extra.’’

Mudjevol

Dat is heel belangrijk in een stad die groeit als kool. Nu al zitten de trams in de spits op sommige lijnen mudjevol, weet de wethouder. Bovendien is frequenter gaan rijden niet overal mogelijk. Sommige kruispunten en knooppunten, zoals het Rijswijkseplein, zitten al aan hun maximum van aantal passerende trams per uur.

Dat het stadsbestuur nu al belangrijke eisen aan de zestig nieuwe tram stelt, heeft te maken met de aanbesteding die begin volgend jaar in gang gezet moet worden. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag betaalt de voertuigen.