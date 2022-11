De NS is al een tijdje het spoor volledig bijster

UPDATE Vrouw ernstig gewond na val uit raam in Den Haag, politie spreekt van een ongeluk

Een vrouw is in de nacht van zaterdag op zondag uit het raam van een woning gevallen aan de Weimarstraat in Den Haag. Ze raakte hierbij ernstig gewond. Volgens de politie was er sprake van een ongeluk.

31 oktober