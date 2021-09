De ontplofte oliebollenbakker verdient respect

Barendrech­ter (67) bedreigt Haagse politie­chef: ‘Het wordt een slachting’

24 september Uit woede over ‘excessief geweld’ dat de politie in zijn ogen gebruikte bij demonstraties, toog de 67-jarige Leo S. uit Barendrecht vorig jaar naar het politiebureau in Den Haag. Hij eiste daar politiebaas Paul van Musscher te spreken, maar werd door agenten naar buiten gewerkt. In maart nam een verontwaardigde S. een video op, waarin hij de politiechef ernstig bedreigde.