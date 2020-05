De perfecte coup van Frans Hoynck van Papendrecht: ‘Ik krijg verbale bakken stront over me heen’

Minister Bijleveld plakt pleister op de wond: ‘Jullie zijn en blijven invictus’

11:19 De Invictus Games, die vandaag zouden worden geopend door de Britse prins Harry in Den Haag, gaan door de coronacrisis niet door. Toch grijpt minister Ank Bijleveld (Defensie) op de dag dat Den Haag voor het sportevenement in de startblokken had moeten staan, de gelegenheid aan om veteranen en sportfans een hart onder de riem te steken. ‘Het is voor iedereen die zich met hart en ziel heeft ingezet voor de Invictus Games een enorme teleurstelling dat ze niet door kunnen gaan’, vertelt ze in een videoboodschap.