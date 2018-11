De perfecte moord... die toch niet perfect was

,,Precies die avond ging John bij een vriend op bezoek en bleef tot vijf uur hangen.'' Recherchekundige Joost Murk lacht. Nu wel. In die nacht als lid van het politieteam dat onderzoek deed naar de dood van Hagenaar Rini van Setten (36) was het allesbehalve leuk.



De jacht op diens moordenaars wilde toch al niet vlotten. De boomlange vent van 145 kilo was 8 februari langs de dijk in Bergambacht gevonden. Doodgeschoten. Het onderzoek was al weken gaande en ze wisten nog niet eens waar hij was vermoord.



Misschien was Rini, ook wel bekend onder de naam Haagse Rinus of Bultje, in de auto van John vervoerd? Zijn Renault was in de nacht van 6 op 7 februari op pad geweest en in die auto zat een man die het politieteam erg verdacht vond. ,,Maar we konden niemand laten weten dat we dit wisten, dus we hadden het idee opgevat om de auto te stelen.'' Petra Gruppelaar lacht. Ze weet wel dat het raar klinkt dat de politie zoiets doet. Maar het is toegestaan, de politie mag heimelijk goederen in beslag nemen. Murk: ,,Het ging alleen niet zo makkelijk als we hadden gedacht.''