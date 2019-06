De pitchers van Storks missen soms killersmentaliteit: 'Het is ook een mentaal iets'

HonkbalNormaal gesproken is pitchen het beste onderdeel van Storks. Maar dit seizoen niet. Willen de Haagse honkballers hun verblijf in de hoofdklasse met een jaar verlengen dan zal ook dat aspect van het spel in de play-offs beter moeten.