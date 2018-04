De politie gaat verhuizen naar de Binckhorst

De reden van de verhuizing is dat de huidige locatie is verouderd. Verbouwen kan, maar op lange termijn bleek een nieuw pand gunstiger en goedkoper te zijn. Als alles zoals gepland gaat, tekenen de politie en gemeente eind deze maand een intentieovereenkomst.

,,Met het nieuwe hoofdbureau dat we nu voor onze eenheid gaan bouwen, krijgen we een goed, toekomstbestendig pand dat past bij de politie van deze tijd en dat aansluit bij de manier waarop de politie nu en in de toekomst werkt'', aldus Marcel Jansen, hoofd Bedrijfsvoering van de Haagse eenheid.