‘De politie pakt bewoners van de Schilderswijk zonder grond nodeloos hard aan’

,,Ik durf te zeggen dat de situatie in Den Haag heel erg verbeterd is. We hebben nog steeds problemen met etnisch profileren en met de bejegening door politieagenten, maar er zijn wel grote stappen gezet.” Aan het woord is Mourad Ouari, ondernemer in de Haagse Schilderswijk. Hij probeert jongeren uit de wijk aan het werk te helpen. Eerder was hij actief met het Comité Herstel van Vertrouwen dat opkwam voor mensen uit de Schilderswijk die zich slachtoffer voelden van politiegeweld of discriminatie.