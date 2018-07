De politie ter paard sterft uit

Jan Hak was een ijzervreter. Oud-verzetsheld en commandant van de Stormtroepen. Opmerkelijk: Jan Hak kreeg de functie van hoofdcommissaris zonder ook maar één dag agent te zijn geweest. Boze tongen beweerden dat hij vanuit het verzet van veel vieze zaakjes op de hoogte was. Dat zou zijn carrière hebben bespoedigd. Deze theorie is niet geheel ondenkbaar; na de oorlog ontstond een bloeiende chantage-industrie. Jan Hak verplaatste zich door de stad op geheel eigen wijze: niet per auto, maar per paard.