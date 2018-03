De poten van de opgegeten reiger zijn binnenkort in museum te zien

Wie benieuwd is naar de poten kan binnenkort naar het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Daar is een collectie: 'Dode dieren met een verhaal'. Hier staan beroemde dieren tentoongesteld. Denk bijvoorbeeld aan de Dominomus die werd doodgeschoten omdat zij 23.000 dominostenen omgooide. Of wat te zeggen over de meeuw die in botsing kwam met een traumahelikopter; ook wel de traumameeuw genoemd.