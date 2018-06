'De Puch is cultureel erfgoed'

Veel liefhebbers hebben geen goed woord over voor de passage in het coalitieakkoord waarin staat dat 'vieze' brommers als Puch, Kreidler, Tomos en Zündapp in 2020 in Den Haag zijn verboden. Waarom, stellen ze. Er rijden er niet meer dan 400 in wat ooit Puchstad nummer één was.