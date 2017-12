De PvdA ziet woningsplitsing wel zitten

Het verbouwen van huizen tot meerdere woningen is veel bewonersorganisaties en politieke partijen een doorn in het oog. Overbewoning en verrommeling bedreigen de leefbaarheid in onder meer Spoorwijk, het Regentessekwartier en de Stationsbuurt: ,,De druk op de bestaande stad is te groot'', zei VVD-raadslid Iris Michels gisteren in een commissiedebat hierover.



Maar een tijdelijk totaalverbod op woningsplitsing - zoals een fors deel van de gemeenteraad bepleit - is niet haalbaar, zei wethouder Joris Wijsmuller (HSP, wonen): ,,Dat kan ik absoluut niet waarmaken. Als de rechter ons straks vraagt: 'op basis van welk beleid doen jullie dit', dan hebben we geen verhaal.'' Daarom werkt hij aan een leefbaarheidstoets om het splitsen van huizen aan banden te kunnen leggen. ,,We hebben nu een lappendeken aan regelingen, we maken een visie voor de hele stad'', zei Wijsmuller.



Het aantal woningsplitsingen in Den Haag neemt weer toe. In 2015 en 2016 ontstonden er jaarlijks ruim 450 nieuwe huizen door splitsing, in 2013 en 2014 waren dat er nog ongeveer 230.