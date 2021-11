De reanimatie van het Schevenings dialect: ‘Straks spreekt niemand het meer, dat is eeuwig zonde’

Er is een plek waar het Schevenings dialect nog altijd leeft. Bij het Schevenings Toneel spelen ze de stukken in de oude spreektaal van Scheveningen. ,,Dat is ontzettend moeilijk. De oudere garde hakt er fel op in als je iets verkeerd uitspreekt”, vertelt Leendert Pollie (37) in een café in de Scheveningse haven. ,,Je moet daar wel een dikke huid hebben”, lacht Sander Rog (30).