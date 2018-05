'De rebelse prinses van Voorburg'

Waarom prinses Marianne (1810-1883)?

,,Ik ben opgegroeid in Voorburg en daar heb je het Marianne-viaduct en de Prinses Mariannelaan, maar wie zij was is een beetje in de doofpot gestopt. Omdat ze rebels was. Ze is haar huwelijk met een volle neef en hun vijf kinderen in Duitsland ontvlucht en heeft in Voorburg ruimte gevonden om zichzelf te zijn.''