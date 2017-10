De regenboogvlag in de top tijdens Coming Out Dag

Elke gemeente heeft andere prioriteiten in het beleid. Zo ligt in Delft het accent op studenten, is er in Zoetermeer extra aandacht voor jongerenwerk, heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg ouderen in het vizier en scoort Den Haag op het gebied van veiligheid met het project Roze in Blauw, een team binnen het politiekorps Haaglanden dat extra is getraind in lhbti-vraagstukken. Arnout van Kooij, voorzitter van COC Haaglanden, noemt jongeren, lhbti’s met een migrantenachtergrond en senioren de groepen die de meeste aandacht nodig hebben. ,,Ouderen ondervinden vaak veel moeilijkheden in verzorgingstehuizen’’, zegt hij. ,,Terwijl zij eerder in het leven hun geaardheid al hebben geaccepteerd, moeten zij op late leeftijd terug in de kast.’’



Bij een bijeenkomst in de Haagse Centrale Bibliotheek eerder op de dag waren het vooral jongeren uit niet-westerse culturen die de aandacht kregen. De Marokkaanse Nederlander Nassiri Belaraj vertelde over zijn moeizame coming-out. Om lotgenoten te helpen heeft hij het platform Pink Marrakech opgericht, een besloten groep op Facebook die inmiddels ruim 300 leden telt. ,,Het is Coming Out Dag, maar Marokkaanse Nederlanders raad ik nog steeds niet aan om zomaar uit de kast te komen’’, sprak hij uit eigen ervaring. ,,Wie de stap toch zet, doet er verstandig aan naar een andere stad te verhuizen, want in de eigen woonplaats en directe sociale omgeving zijn de reacties vaak ronduit negatief.’’



Zelf is hij om die reden van zijn geboorteplaats Gorinchem naar Amstelveen verhuisd. ,,Vandaag heb ik een afspraak met een Marokkaans meisje uit Den Haag. Ik begeleid haar in dit proces. Dat kost veel tijd, maar ik zie het als mijn levenstaak andere mensen te helpen. Alle shit die ik zelf over mij heb gekregen, heeft mij juist sterk gemaakt.’’