De regio is klaar voor het EK drakenboot varen

Video Haagse muzieksce­ne loopt nog achter andere grote steden aan

9:43 In het Zuiderpark barst zaterdag voor het tweede jaar het muziekfestival Den Haag Outdoor los. Volgens organisator en Hagenaar Timo Bosman is de Haagse muziekscene groeiende, maar loopt het nog achter in vergelijking met andere grote steden.