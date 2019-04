De relatie tussen ADO en Ajakkes was niks, is niks en wordt niks

Hoe fijn is het dan dat zo’n zekerheid in het leven als de animositeit tussen Den Haag en 020 af en toe bevestigd wordt? Toegegeven, het was niet bijster snugger om onlangs in 020 een standbeeld te bekladden dat nogal emotioneel beladen is: de Dokwerker. Hét symbool van verzet tegen de jodenvervolging in ons land. ‘Het is een belangrijk historisch monument en een dierbaar symbool in onze stad, daar blijf je vanaf’, sprak de Amsterdamse burgemeester Halsema.



Een tijdje heb ik nog gedacht dat het beeld per ongeluk was beklad, omdat de verfgooier niet zo bijster slim was. Misschien dacht-ie wel dat het een standbeeld van de Standwerker was, zoiets. Maar ik begin te twijfelen of het wel toeval was. Deze actie was trouwens weer uitgelokt door een actie van de tegenpartij uit 020 - en zo stapelen zich de ankers op, waaraan wij ons een leven lang vast mogen houden: de vijandigheid tussen 070 en 020.



Nieuwste hoogte- of, zo u wilt, dieptepunt van de strijd: een handgranaat gistermorgen vastgebonden gevonden aan de deur van het supportershonk. De handgranaat is het wapen van keuze van hippe criminelen: minimale investeringen, maximaal rendement. Wat kost zo’n granaatje nou op het Dark Web? Hooguit een paar tientjes. En de hele buurt schrikt zich een rotje. Ik weet niet of de handgranaat-methode een Amsterdamse uitvinding is, ik weet wel dat ik weer even genoeg bevestiging heb gezien van de ruzie tussen de twee supportersgroepen. Bedankt voor de kattenbel, nu weten we het wel.



De rivaliteit tussen hooligans is het laatste restje stammenoorlog dat er nog is. Ziet iemand nog een kans op verzoening? Misschien helpt het te weten dat de hoofdsponsor van ADO, Cars Jeans, een Amsterdams bedrijf is. Je legt eigenlijk een handgranaat in je eigen woonkamer.



