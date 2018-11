‘De reputatie van de Haagse politiek staat op het spel’

Met die woorden reageert de burgemeester op de soms érg harde toon in de Haagse politiek, zowel in als buiten de raadzaal. 50Plus wil daarover met collegaraadsleden in gesprek. Volgens Krikke mag het er best ‘fel aan toe gaan’. ,,Maar mensen moeten wel onderscheid kunnen maken tussen een stevige discussie over standpunten, of een woordenwisseling waarbij op de persoon wordt gespeeld. In het laatste geval komen de grenzen van fatsoen in zicht.’’