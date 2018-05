De 'Rode Toren' in Scheveningen is niet meer

Rust keert terug op bouwplaats na open brief van boze buurtbewo­ners

20:01 De open brief die Nicole Olvers schreef aan de scheldende bouwvakkers bij haar in de Haagse Notenbuurt heeft geholpen. Na een goed gesprek vandaag is er ‘vrede’ tussen de buurtbewoners en de medewerkers op het bouwterrein.