De route naar het centrum wordt groener, rustiger en fraaier

Dagelijks komt er een enorme massa bezoekers via station Hollands Spoor de stad in. Maar zij die vervolgens naar het centrum fietsen of wandelen, zullen zich Den Haag niet snel herinneren als een mooie stad. Oké, het eerste deel van de Stationsweg is aardig opgeknapt, maar daarna slaat de grauwe, stenen werkelijkheid toe. Om nog maar te zwijgen over het blik dat voorbij raast. Maar dat gaat allemaal veranderen. Vanaf april ondergaan de Stationsweg en de Wagenstraat een metamorfose. Eind volgend jaar moet de ‘loper’ naar de binnenstad fraai-er, groener, rustiger en gezonder zijn.



Misschien wel de grootste ingreep die op stapel staat betreft de auto. De gemeente gaat op doorgaande wegen tussen de Stationsbuurt en de Schilderswijk pollers en paaltjes neerzetten. Om precies te zijn: bij de Slijpmolen, het Oranjeplein , de Hoefkade en de Parallelweg. Het gevolg: doorgaand verkeer komt niet meer op de Stationsweg of de Wagenstraat terecht. Alleen automobilisten die in de omgeving moeten zijn rijden naar verwachting straks nog over deze centrumroute.



En dus kunnen de straten zodanig worden opgeknapt dat er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Daartoe zal de stoep aan de zonnige zijde van de Stationsweg flink breder worden gemaakt, ten koste van de parkeerplekken aan die kant. Belangrijk ook: het asfalt maakt plaats voor rode bakstenen en de auto’s die er nog komen mogen niet harder dan 30 kilometer per uur.