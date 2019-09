De 'Schollekoppen' snakken naar treffer, Schevenings vizier nog niet op scherp

Het zure gezicht waarmee Youri de Winter de kleedkamer uitstapte, sprak boekdelen. Hij had zich duidelijk meer voorgesteld van zijn eerste basisoptreden in het vlaggenschip van Scheveningen. De van Sparta overgekomen aanvaller kreeg in de eerste helft een uitgelezen mogelijkheid om de gelijkmaker aan te tekenen. Oog in oog met ASWH-doelman Stefan Kok bleef de koelbloedigheid echter achterwege. Scheveningen stond op dat moment met 1-0 achter.

In de tiende minuut verprutste Mehmet Aldogan een eerste Scheveningse reuzekans. De duidelijk nog naar zijn vorm zoekende aanvaller schoot een opzijgelegde bal van De Winter hoog over. Dat ASWH in de daaropvolgende aanval via Abderrahim Loukili wel het doel vond, is typerend voor de fase waarin Scheveningen zich in de eerste weken van de competitie bevindt. Het gepromoveerde ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht werd bij het openingsdoelpunt in het zadel geholpen door zeer zwak verdedigen van Scheveningen. ,,Als we die kansen benutten, zitten we heel anders in de wedstrijd. Daar ben ikzelf ook schuldig aan", stak een balende De Winter de hand in eigen boezem.

Identiek scenario

Bij het tweede tegendoelpunt voltrok zich een bijna identiek scenario als bij de 1-0. Ook hier ging een opeenstapeling van verdedigend falen aan vooraf, waarna de vrijstaande Clarence Bijl doelman Wesley Zonneveld opnieuw kansloos liet. ,,Na het eerste tegendoelpunt herpakten we ons nog redelijk snel. Ik had er ook nog alle vertrouwen in dat het goed ging komen, maar dat is helaas niet gebeurd. Dat is zeker iets waar we de komende tijd hard aan moeten sleutelen", sprak De Winter.

Als voetbal een jurysport was geweest, dan had het veldspel van de Scheveningers ongetwijfeld meer punten opgeleverd dan dat van ASWH. Voetbal blijft echter een sport waarbij lang niet altijd de best spelende ploeg wordt beloond en dus gingen de 'Schollekoppen' vol chagrijn richting de kleedkamer.

Het tweede bedrijf bood weinig verheffende momenten, maar toch kreeg Scheveningen opnieuw voldoende mogelijkheden om in ieder geval tot het eerste competitiedoelpunt te komen.

Quote Dit is duidelijk niet de gewenste start De Winter

De cijfers liegen niet. Na de eerste 270 competitieminuten bungelen de Scheveningers zonder doelpunten en zonder punten onderaan de tweede divisie. De Winter: ,,Dit is duidelijk niet de gewenste start. In vergelijking met de eerste twee wedstrijden zat er vandaag zeker verbetering in ons spel, maar die ontwikkeling moeten we sneller doortrekken."

Opstelling Scheveningen: Zonneveld, Koorndijk, El Moussaoui, Van Koesveld, Ogidi Nwankwo, Schwiebbe, De Jong (60. Van Ree), Haddadi (74. Bouras), Rog (60. Roeleveld), De Winter en Aldogan.