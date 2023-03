De ShoppingNight is terug in Den Haag

Drama in gevangenis: ‘Gevangene door celgenoot om het leven gebracht’

De gedetineerde die vorige week dood in de gevangenis van Krimpen aan den IJssel werd gevonden, is volgens justitie om het leven gebracht door zijn Haagse celgenoot Karim T. (29). Bij een eerdere moordzaak noemde deze verdachte zichzelf The Punisher. T. wordt moord dan wel doodslag verweten.