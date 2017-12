De 'Sint verbindt Rally' brengt zieke kinderen naar het ADO stadion

Boksgala Nog één keer gaat Fred Dillewaard de ring in: 'Kickboksen? Ook goed!'

1 december Wie staat daar nou tussen de deelnemers van kickboksgala Enfusion Live, morgen in de Sportcampus in het Zuiderpark? Bokser Fred Dillewaard! De ras-Hagenaar is bijna 50 jaar en vocht in 2011 zijn laatste partij.