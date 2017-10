De Skihut gaat door met nieuwe eigenaar

De wintersportwinkel werd gisteren failliet verklaard. Vanuit daar is gewerkt aan een doorstart, wat dus is gelukt. Het besluit tot overname was een makkelijke, vertelt Raven. ,,De Skihut is hét ski-concept in Nederland. Het is de onbetwiste marktleider op dat gebied. Het was voor ons dan ook een unieke kans.''