De Sleepdienst wordt geen strobreed in de weg gelegd en da’s pech voor de autobezitter

In beide gevallen hebben wij burgers het nakijken. Na een termijn, of maximaal twee, schuift de wethouder door naar zijn of haar volgende positie waar zo mogelijk nog meer olijke onkunde kan worden geëtaleerd. Er zijn wethouders die doorschuiven naar het pluche van de Tweede Kamer (Jetta Klijnsma, Ingrid van Engelshoven, Sander Dekker, Tom de Bruin), of een bestuurlijke functie elders (Bas Verkerk, Peter Noordanus, Marnix Norder, Boudewijn Revis). Anderen verkopen hun ziel aan de hoogste bieder in het bedrijfsleven of starten een eigen bedrijfje als lobbyist (Frits Huffnagel, Henk Kool).