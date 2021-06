De sloopkogel wordt opgepoetst voor Zuidwest: ‘Het is slikken of stikken’

PvdA-wethouder Martijn Balster zei eerder al dat hij met de grootscheepse herbouwplannen het tegenovergestelde doet van wat in Rotterdam gebeurt: oude woningen slopen en duurdere terug bouwen. ,,Dat betekent dat de bewoners hun heil elders moeten zoeken en dat is nogal wat. Wat wij in Zuidwest doen, is niet alleen sloop-nieuwbouw, we bouwen alleen al in de Dreven, Zichten en Gaarden 3500 woningen extra. Zo kunnen we we iedereen die er nu woont ook een beter en betaalbaar huis bieden.”