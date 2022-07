De ‘Smeerpijp’ gaat de grond in, maar voorlopig nog niet in Den Haag

Ruim 80 miljoen voor aanleg omstreden warmtelei­ding: ‘Zo komen we makkelij­ker van gas af’

Het is definitief: de provincie Zuid-Holland gaat 81 miljoen euro investeren in de warmteleiding vanuit de Rotterdamse haven voor een aftakking van Rijswijk naar Leiden. Daarmee is de aanleg van dit omstreden project, dat ook warmte levert aan Delft, Den Haag en mogelijk ook Westland, een flink stuk dichterbij gekomen.

21 juni