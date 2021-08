De spermacel is terug! Ineens staan deze Haagse afdankertjes voor het dure Tweede Kamergebouw

Column ADO is als de verande­ring van het klimaat: niemand weet hoe het verder gaat

17 augustus Verwarring alom, deze dagen. In de grote wereld en in de kleine wereld. Omdat de grote wereld (Afghanistan, Haïti en nog wat vaak letterlijke brandhaarden) buiten mijn bereik ligt hou ik het maar even klein. ADO Den Haag krijgt drie punten aftrek omdat de begroting niet op orde is. Dat had vorige week al moeten gebeuren. Staan we eindelijk weer eens bovenaan, ga je onderuit door een wrakkige boekhouding.