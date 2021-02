De straat als galerie met quarantainekunst: wedstrijd om te ‘verbinden’ in coronatijd

Daniëlla van Bergen startte met Quarantainekunst als reactie op de lange lockdown vanwege de corona-pandemie. Ze betoogde dat ‘je wijk als openluchtmuseum en je straat als galerie gebruiken’ een creatieve oplossing is om de kunstbeleving weer een beetje op gang te helpen. Het liefst zag ze in Delft en de andere plaatsen achter elk raam een kunstwerk, compleet met QR-code, die de bewonderaar linkt aan de website van de betreffende kunstenaar.

Achter raam

Om mee te doen, kunnen er tot maandag 1 maart maximaal drie werken worden aangemeld. Dat kan via het aanmeldformulier op de site quarantainekunst.nl. Van Bergen: ,,Deelnemers kunnen aan een (horeca)ondernemer, winkelier of bewoner, die een raam heeft op een goed zichtbare, centrale plek in de binnenstad, vragen om hun werk achter hun raam te exposeren. Van 6 tot en met 28 maart, de duur van de wedstrijd, kan het publiek er op stemmen. Het doel is dat de werken op loopafstand van elkaar te zien zijn in de binnenstad van Delft, Den Haag en Zoetermeer en in het Westland.”