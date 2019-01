De strijd om Den Haag: De dood viel uit de lucht

'God sta me bij, het einde van 't aloude historische rijke Europa is nabij', schrijft Bernard A. Janssen als hij op 9 mei wordt teruggeroepen uit Tiel, waar hij aan het werk is als elektromonteur, naar Den Haag. Hij en zijn vrouw zijn gedreven EHBO'ers en hij vrijwilliger bij de Luchtbescherming. 'Het groot verlof van al onze militairen was ingetrokken.' De spanning was voelbaar deze warme dagen voor Pinksteren 1940. Pa Janssen ziet op station Utrecht enorm veel soldaten. Moeder trilde van spanning op haar stoel als ze de verhalen van haar man aanhoorde. Zij was van oorsprong Duitse en na de Eerste Wereldoorlog via Parijs naar Nederland geëmigreerd. Het stel trouwde in 1933 op de dag dat Adolf Hitler in Neurenberg werd ingehuldigd. Nu werden ze geconfronteerd met wat Ruud Janssen noemt 'een laffe Duitse overval vanuit de lucht'.