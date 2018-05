De strijd om het mooiste Scheveningse lied is losgebarsten

UPDATE PVV: 'Geen kalifaat­con­gres in Den Haag'

19:39 De Haagse PVV wil de islamitische conferentie van Hizb ut-Tahrir in zalencentrum Opera komend weekeinde schrappen: ‘Deze extremistische organisatie is in Duitsland verboden’. Burgemeester Krikke ziet niks in een verbod.